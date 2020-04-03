Компания идет на этот шаг в ответ на "рекордно низкий потребительский спрос" в связи с пандемией коронавируса.
Авиаперевозчик также приостанавливает 25 сезонных летних рейсов до 2021 года и откладывает запуск новых маршрутов.
Компания идет на этот шаг в ответ на "рекордно низкий потребительский спрос" в связи с пандемией коронавируса.
Авиаперевозчик также приостанавливает 25 сезонных летних рейсов до 2021 года и откладывает запуск новых маршрутов.
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