"Туризм в Испании очень сильно пострадает от пандемии коронавируса, по прогнозам, финансовые потери отрасли могут составить до 6 млрд евро. Наибольший ущерб, по прогнозам испанской федерации туризма Exceltur, будет нанесен Балеарским островам, где доходы от туризма могут снизиться на 40,8% по сравнению с 2019 годом. Также пострадают Андалусия (минус 32,5%), Канарские острова (минус 25,9%), Каталония (минус 34%), Валенсия (минус 33,6%) и Мадрид (минус 27,9%)", — пишет издание.

Как отмечает портал, негативное влияние на туриндустрию Испании оказывает коронавирус и карантин, который ожидается до конца мая, а также медленное восстановление иностранного турпотока.

По прогнозам Exceltur, после окончания пандемии в течение трех-четырех недель люди вернутся к вопросу путешествий. Отмечается, что туризм Испании может восстановиться быстрее, если люди будут отправляться в поездки на личном транспорте.