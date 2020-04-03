"В этом году МАШ не планирует повышение тарифов на услуги для авиакомпаний", — сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Шереметьево — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". В 2019 г. аэропорт обслужил 49,9 млн человек (+10%).

Как сообщалось, ранее аналогичное решение принял московский аэропорт Домодедово. Ограничение на международные полеты из-за пандемии COVID-19 "крайне негативно отразилось на экономической ситуации в авиаотрасли", объяснял решение представитель аэропорта.

"Интерфакс" направил запрос в третий аэропорт Московского авиаузла — Внуково.

Первый замминистра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал о подготовке комплексного плана поддержки отрасли на фоне ситуации с коронавирусом. Среди предполагаемых мер — мораторий на рост аэропортовых тарифов.