"С апреля по июнь 2019 года 42% французов или 28 млн человек отправились в отпуска или короткие поездки. 12 млн из них провели в отелях и других средствах размещения Франции четыре ночи и более, 6 млн выехали в отпуска за границу. Из-за рубежа за тот же период приехали 17 млн туристов", — пишут издания.

По данным Protourisme, на апрель приходится от 12 до 15% общего оборота сезона отпусков. Уже сейчас в сфере туризма остались без работы 400 тыс. человек, а 50 тыс. временных рабочих мест сокращены.

"Отели и другие средства размещения Франции оценили свои потери за апрель в 4 млрд евро. Еще 6 млрд потеряют другие участники рынка, такие как авиакомпании и транспортные компании, музеи, достопримечательности, рестораны, турагентства, владельцы торговых точек на морских курортах", — показало исследование бюро.

Бронирования летнего отдыха на морских курортах Франции также практически остановились, хотя по уже забронированным турам доля аннуляций, по данным Protourisme, не превышает 7%.