"В субботу и воскресенье ожидается хорошая погода, и потому многие жители области, несмотря на режим самоизоляции, попытаются проехать на побережье Балтики, посетив тот или иной город. Для того, чтобы этого не происходило, главам приморских городов Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск даны указания ограничить в них въезд", — рассказали в штабе.

Попасть в них смогут жители по прописке или по документу о праве собственности в конкретном городе. Морские променады, на которых обычно гуляет множество людей, будут закрыты.

Также будет ограничено посещение Куршской косы.

В Калининградской области по состоянию на 3 апреля обследовано 4688 человек, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1404 человек, в том числе 32 в специальном учреждении "Паруса надежды".