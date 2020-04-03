"В связи с неблагоприятной ситуацией в этих регионах мы приняли решение, что всем, кто к нам приезжает из Петербурга и Москвы, будут выдаваться предписания о самоизоляции на 14 дней на территории Новосибирской области", — сказал он журналистам в пятницу.

Хальзов уточнил, что речь идет о пассажирах регулярных рейсов, прибывающих из столичных регионов.

Он также отметил, что у нескольких из восьми инфицированных коронавирусом наблюдается положительная динамика, в случае повторных отрицательных тестов их выпишут.

Хальзов также сообщил, что из прибывших накануне из Таиланда 174 пассажиров 90 были отправлены на самоизоляцию по домам, поскольку это жители Новосибирска, транзитные пассажиры — в обсерватор.

"Правительство Новосибирской области нашло возможность жителям именно Новосибирска и Новосибирской области организовать процесс таким образом, что от момента пересечения границы и до своих квартир они, по сути, находились в обсервационных условиях", — сказал он.