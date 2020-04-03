Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в ассоциации, соответствующие письма были направлены замминистра экономического развития РФ Сергею Галкину и главе Центробанка Эльвире Набиулиной.

Как отметили в АТОР, вопрос с заключением договоров финансовой ответственности туроператоров к началу апреля не только не решен, но перешел в разряд критических. Ситуация существенно осложнилась тем, что нерабочим объявлен период до 30 апреля, в результате с некоторыми страховыми компаниями невозможно работать дистанционно. Кроме того, невозможность предоставить страховщикам бумажные оригиналы документов из ФНС приводит к отказам в рассмотрении заявлений от туроператоров и принятии положительных решений по выдаче страховых или банковских гарантий.

Согласно закону о туризме, туроператорам необходимо иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. При этом оно может иметь как вид договора страхования финансовой ответственности туроператора, так и банковской гарантии – но второй вариант крайне непопулярен.

"Без срочных мер со стороны государственной власти у ряда туроператоров не будет иного варианта, как до истечения срока текущего договора страхования объявлять о невозможности исполнения обязательств перед туристами, чтобы хотя бы частично компенсировать туристам средства за туры. В итоге денежные средства за поездки могут потерять миллионы россиян", — подчеркнули в ассоциации.

В АТОР считают, что в текущей ситуации появление первого же приказа Ростуризма об исключении даже одного туроператора из реестра приведет к массовым аннуляциям туров у всех туркомпаний. В свою очередь, это приведет к невероятному количеству исков от туристов.

Поэтому ассоциация предлагает ряд экстренных мер, которые необходимо реализовать до 15 апреля. Среди них – обязать страховые компании безальтернативно продлевать существующие договоры страхования ответственности туроператоров на один год, ввести мораторий на исключение туроператоров из единого реестра сроком на один год после окончания пандемии коронавируса.

АТОР также предлагает провести совместную работу с Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) по внесению поправок в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые изменят существующие требования к финансовому обеспечению туроператоров.