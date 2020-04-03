По решению властей, запрещены въезд и выезд из портового города Эд-Даммам на побережье Персидского залива (население около 1 млн человек — ИФ), закрываются также городские округа Эт-Таиф (запад королевства, население более 500 тыс. человек-ИФ) и Эль-Катиф на побережье Персидского залива (население около 100 тыс. человек-ИФ). Передвижение по этим территориям запрещено в течение 24 часов.

На них распространяются и другие запреты, аналогичные тем, что были введены четверг для городов Мекка и Медина. Среди них, например, прекращение работы всех государственных и частных организаций и предприятий торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов, невозможность для населения покидать дома по личным целям кроме периода с 6.00 утра до 15.00 дня местного времени.

По данным на вечер четверга в Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 достигло 1885 человек, число умерших 21 человек.