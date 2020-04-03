Ежегодно десятки миллионов индонезийцев отправляются в свои родные города, чтобы отпраздновать завершение Рамадана, отмечается в сообщении. Однако в этом году из-за вспышки коронавируса в мире эта традиция создаст высокие риски для распространения заражения.

"Он предложил сдвинуть сроки национального праздника, чтобы успокоить граждан", — сообщает BBC.

Правительство Индонезии решило, тем не менее, не вводить запрет на путешествия по стране, поскольку опасается, что его все равно не будут соблюдать. Власти Индонезии призывают граждан, которые могут работать удаленно, перейти в режим онлайн, а также не покидать дома. На улице людям предписано соблюдать дистанцию.

В этом году Рамадан завершится 23 мая. Индонезия — самая многонаселенная мусульманская страна в мире.

В Индонезии выявлено свыше 1,7 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.