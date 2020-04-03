Речь идет о внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса РФ, сообщает Росавиация.

"На основании изменений обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры может быть осуществлено подразделениями транспортной безопасности и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере вневедомственной охраны, в порядке, установленном правительством РФ", — заявили в Росавиации.

"Поправки позволят расширить возможности аэропортов в части получения услуг по охране аэропортов и объектов их инфраструктуры, значительно снизить финансовую нагрузку, что особенно актуально для аэропортов с небольшим пассажиропотоком", — поясняет ведомство.

Проект постановления правительства, разработанный с учетом принятого закона, по данным Росавиации, проходит процедуру согласования.

Сейчас требования к авиабезопасности во всех аэропортах РФ, независимо от объемов пассажиропотока, одинаково высокие. Они обязаны вести круглосуточное видеонаблюдение, организовать входной и предполетный досмотры, устанавливать металлодетекторы. Администрации региональных аэропортов с небольшим пассажиропотоком неоднократно жаловались, что для них эти меры избыточны и чересчур затратны.