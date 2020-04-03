"Страховые компании являются держателями 16,6 млрд рублей ответственности по действующим договорам страхования, что в текущих экономических условиях – крайне опасная ситуация", — цитирует пресс-служба вице-президента ВСС Светлану Гусар.

Как отметили в ВСС, в настоящее время о готовности страховать ответственность туроператоров заявили 14 страховых компаний из 22 опрошенных. При этом почти все или рассматривают каждого туроператора в индивидуальном порядке, или лишь пролонгируют заключенные ранее договоры.

"В текущих экономических условиях, когда выездной туризм переживает тяжелейший кризис в современной истории России, не удивительно, что страховые компании гораздо осторожнее относятся к принятию новых рисков, страховщики обязаны думать о своей финансовой устойчивости", — сказала Гусар.

По ее словам, многолетняя, с 2007 года, практика работы туроператоров в условиях, когда их обязали гарантировать исполнение своих обязательств перед клиентами при помощи специальных финансовых инструментов, показала, что практически все они предпочитают использовать механизм заключения договоров страхования.

"Однако закон об основах туристской деятельности предусматривает в качестве финансового обеспечения еще два инструмента – банковскую гарантию и фонд персональной ответственности в сфере выездного туризма (фонд должен составлять не менее 7% от общей цены проданного туроператором туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год). Даже если страховые компании снизят количество заключаемых договоров страхования ответственности туроператоров, у них останется возможность прибегнуть к двум нестраховым инструментам", — подчеркнула Гусар.

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо в ЦБ РФ на имя его главы Эльвиры Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности. Это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле.

ВСС в ответ заявил, что выплаты страховщиков в туротрасли превышают сборы: в 2018 году было порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат.

Страховщики также считают, что действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки. В частности, необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок.