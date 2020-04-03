"Аэропорт Калининград (Храброво) в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля 2020 года. Аэропорт открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов", — говорится в пресс-релизе.

Регистрация на первые утренние рейсы начинается с 07:00 часов. В отдельные дни, возможно, более позднее начало выполнения рейсов.

В случае каких-либо дальнейших изменений в работе аэропорта будем информировать дополнительно.

Как сообщалось, в связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, ужесточением правил пассажирского транзита по территории Литвы, в период пандемии CОVID-19 в Калининград граждане России, не имеющие местной прописки, могут попасть только воздушным и морским транспортом.