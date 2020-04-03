"Мы надеемся, что сегодняшний рейс из Москвы в Нью-Йорк отправится в соответствии с графиком и что "Аэрофлот" предоставит дополнительные рейсы по мере необходимости, чтобы все граждане США, желающие вернуться на родину, могли вскоре оказаться дома", — сказали в посольстве США в Москве.

Там отметили, что дипмиссия традиционно не предоставляет информации о своих гражданах.

"Миссия США находится в тесном контакте с гражданами США в России, включая тех, кто обратился к нам за помощью в вопросе возвращения в Соединенные Штаты", — сообщили в посольстве.