Годовой трафик группы вырос на 4% до 149 млн пассажиров.

"В связи с широко распространенными запретами и ограничениями на полеты правительства ЕС Ryanair ожидает, что в апреле и мае объем перевозок будет минимальным", — сообщила компания.

По данным MarketWatch, в пятницу Ryanair также заявила, что в 2020 финансовом году из-за пандемии COVID-19 ожидает прибыль до уплаты налогов на нижнем уровне прогноза — от 950 млн евро до 1 млрд евро. При этом прогнозов на 2021 финансовый год компания не предоставила.

Ryanair ожидает, что большая часть ее самолетного парка останется на земле по крайней мере в апреле и мае.

"Группа авиакомпаний Ryanair продолжит фокусироваться на экономии расходов, защите рабочих мест, работе с правительствами ЕС для поддержки спасательных и медицинских полетов, а также подготовке к возвращению к штатной работе, после завершения кризиса COVID-19 ", — говорится в сообщении компании.