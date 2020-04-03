"В правительство края пришло письмо от "Аэрофлота". В связи с резким падением спроса на внутренних авиалиниях "Аэрофлот" отменяет два рейса Хабаровск-Москва-Хабаровск, которые выполняет дочерняя авиакомпания "Россия". Рейсы отменяются с 3 по 30 апреля", — сказали журналистам в пресс-службе.

Там уточнили, что рейс Хабаровск-Москва и обратно, который выполняет непосредственно сам "Аэрофлот", сохраняется и будет выполняться по расписанию.

"О графике рейсов после 30 апреля авиакомпания сообщит позже", — добавили в пресс-службе.