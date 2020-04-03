"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 601 в 32 регионах", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае.

Еще 11 новых случаев отмечено в Пензенской области, по 10 случаев — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, 9 — в Санкт-Петербурге, 8 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 6 — в Татарстане, по 5 — в Тюменской области и Калмыкии, 4 — в Саратовской области, по 3 — в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 — в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму и Приморском крае.

По одному новому случаю в десяти субъектах Федерации: Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ингушетии и Бурятии.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах", — сообщают в штабе.

В сообщении также говорится, что общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 46 человек — до 281.

"Выписаны по выздоровлению: Москва — 28, Самарская область — 5, Республика Татарстан — 4, Республика Башкортостан — 4, Пермский край — 2, ХМАО-Югра — 2, Ульяновская область -1. Всего за сутки — 46. Итого выписано: 281", — говорится в сообщении штаба.

При этом за сутки зафиксировано четыре летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 34. Два человека умерли в Республике Коми, по одному — в Москве и Пермском крае.