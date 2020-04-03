"Рейс AZUR air, направленный в Латинскую Америку для эвакуации россиян, 2 апреля в 21:42 по московскому времени вылетел в Россию. На борту воздушного судна Boeing 777-300ER находятся 314 пассажиров, включая одного младенца. Прилет рейса ZF-9902 в аэропорт Шереметьево ожидается 3 апреля в 11:22 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, рейс из Латинской Америки был организован для россиян, которые испытывали трудности с возвращением домой. Самолет вылетел из России 1 апреля, прибыл сначала в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, где 2 апреля забрал 82 пассажира, а затем прибыл в Перу, где забрал 232 человека. Рейс организован в соответствии с договоренностями Росавиации, Ростуризма и МИД России о мероприятиях по возврату российских граждан на территорию РФ.