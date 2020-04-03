"Всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов",- говорится в сообщении министерства.

Там рассказали, что после прилёта и перед прохождением пограничного контроля все граждане РФ заполняют форму на Едином портале госуслуг, в которой указывается, в том числе место работы или учебы, а также адрес, по которому они будут находиться во время карантина.

"Также заявители подтверждают согласие на получение больничного",- отметили в Минскомсвязи.

После этого информация передается в Фонд социального страхования России, который после проверки и подтверждения загружает электронный больничный в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении.

С 30 марта Россия временно зарыла свои границы в связи с распространением коронавируса. В настоящее время ввоз оставшихся за рубежом российских граждан на родину происходит организованными рейсам, не более чем по 1200 человек в день на всю страну.