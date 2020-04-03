Губернатор региона Евгения Куйвашева подписал указ, согласно которому в Свердловской области до 1 июня приостанавливается "бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения".

Также в регионе до начала лета приостановят работу горнолыжные трассы и объекты массового отдыха на курортах.

Губернатор также внес изменения в пункт указа, предполагающий приостановку работы объектов розничной торговли до 5 апреля. Так, продолжать деятельность могут лишь те организации, у которых доля продажи товаров первой необходимости составляет не мене 30% товарооборота.

Приостановят работу также организации бытового обслуживания населения, за исключением ритуальных служб.