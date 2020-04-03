По его словам, полеты из аэропорта временно прекращаются с 6 по 15 апреля.

"Очень жаль, конечно, но здоровье и безопасность прежде всего. Месяц назад в нашем аэропорту сертифицировано светосигнальное оборудование. Сейчас бы рейсы в Калининград, Крым, Анапу запускать... Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы", — написал глава Псковской области и добавил, что региональные власти будут активно работать над тем, чтобы скорее можно было реализовать все намеченные планы.

Также Ведерников сообщил, что псковичи смогут воспользоваться невозвратными билетами на самолеты компании "Азимут" в другие удобные даты или обменять на билет по любому другому направлению после восстановления авиасообщения.

"Возвратные билеты согласно действующему законодательству можно сдать в обычном порядке. Что касается невозвратных — по закону деньги не возвращаются, но мы договорились с компанией "Азимут", что после восстановления сообщения ими можно будет воспользоваться в удобные для вас даты или обменять на билет по любому другому направлению, куда есть (или будут) регулярные рейсы компании", — отметил губернатор.

Кроме того, Ведерников отметил, что ещё 20% от их стоимости будет компенсировано в виде бонусов.

"Благодарю авиакомпанию за шаг навстречу жителям Псковской области. Пусть времена непростые, но важно прислушиваться к своим постоянным пассажирам", — написал он.