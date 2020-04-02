"Сегодня из-за рубежа в Россию прибудут 7 рейсов, из них 3 — в Москву. Особо необходимо отметить два рейса катарской авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву и Санкт-Петербург. Ими доставлены 343 человека. Это российские туристы, летевшие из Индонезии и Таиланда", — сказали в "Росавиации".

В ведомстве отметили, что российские граждане были вынуждены оставаться в транзитной зоне аэропорта Дохи в течение нескольких дней в связи с введенными ограничениями на полеты в РФ.

"Также сегодня авиакомпания "Россия" доставила из Шри-Ланки в Москву 350 человек. В 23:10 мск ожидается прилет рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Лондона. Планируется доставить 150 человек", — добавили там.

Кроме того, рейсами из Бангкока авиакомпания "Сибирь" доставит в Новосибирск и Иркутск 353 россиянина. Из Токио во Владивосток авиакомпания вывезет 164 человека.

"В график вывоза российских граждан на 3 апреля включены 5 коммерческих рейсов... В настоящее время выполняется рейс авиакомпании AZUR Air Рио-де-Жанейро — Лима — Москва. Его прибытие ожидается завтра в 08.30 мск в аэропорт Шереметьево. Авиакомпания доставит в Москву 350 россиян из Латинской Америки", — проинформировали в "Росавиации".

Также в ведомстве обратили внимание, что прибывающие на территорию Российской Федерации граждане до прохождения пограничного контроля на территории РФ в обязательном порядке должны заполнить электронную форму на едином портале государственных и муниципальных услуг.