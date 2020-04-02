Согласно исследованию, на 33,65% снизился трафик международных сервисов поиска и бронирования билетов, сервисы бронирования отелей потеряли 26,41%. Снижение трафика сайтов, предлагающих аренду автомобилей, составило 23,76%.

По данным SimilarWeb, трафик сервиса отзывов о путешествиях Tripadvisor в мире за последние 28 дней снизился почти на 52%. Также пользователи реже интересуются бронированием отелей. Трафик Agoda.com снизился вдвое, меньше ищут размещение на Airbnb (минус 34,3%) и Booking.com (минус 37,9%).

Между тем, в России за последние 28 дней также снизился трафик сайтов, предлагающих услуги в сфере туризма. Так, сервис по бронированию билетов tutu.ru потерял 39% трафика, далее следуют сервисы по бронированию билетов Aviasales – снижение на 33,8% и Skyscanner (минус 32%). Наименьшее снижение трафика – у сайта rzd.ru (минус 26,33%).

В преамбуле к исследованию SimilarWeb уточняет, что отслеживание популярности сервисов в сфере туризма позволяет понять, как сильно повлиял коронавирус на глобальную экономику. «Тщательный мониторинг трафика веб-сайтов с авиабилетами, отелями, прокатом автомобилей и другими услугами дает представление о масштабах воздействия вируса, а также позволяет прогнозировать сроки стабилизации ситуации», — сообщает сервис.