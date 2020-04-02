На прошлой неделе более 700 иностранных туристов, среди которых 82 россиянина, застряли на лайнере Costa Victoria у берегов Италии. Им запретили сходить на берег в порту Чивитавеккья из-за того, что тест на коронавирус пассажирки из Аргентины, сошедшей на берег 25 марта, оказался позитивным. 31 марта посольство РФ в Италии сообщило, что занимается организацией специального вывозного авиарейса в Россию, но этот процесс займет немало времени.

«Ситуация достаточно тяжелая. До сегодняшнего дня компания предпринимала различные попытки для поиска решений, стремясь обеспечить своим гостям безопасное возвращение домой. Но так как сейчас границы закрыты, ситуация с авиаперелетами неопределенная. До вчерашнего вечера мы пытались согласовать чартер за счет компании до Москвы, Петербурга или Тюмени. Но, к сожалению, сегодня мы получили отказ по всем аэропортам без объяснения причин, и не можем вернуть российских туристов домой», — рассказала Илюшина.

По ее словам, пассажиры Costa Victoria пока не могут сойти на берег, потому что власти города запретили высадку, туристы находятся на карантине. Илюшина отметила, что единственная возможность покинуть лайнер – это, так называемый медицинский коридор, когда россиянам организуют прямой трансфер до аэропорта Рима и сажают на самолет.

Как рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор туроператора «Инфлот круизы и путешествия» Александр Иванов, на борту Costa Victoria находятся 6 клиентов компании. «Среди наших россиян зараженных нет, мы ежедневно контактируем с туристами. Им предоставляют питание и проводят санитарную обработку кают», — добавил он.

Между тем, еще 96 россиян находятся на карантине в гостинице Рима до 7 апреля, все они сошли с лайнера Costa Luminosa. Случаев заражения среди них не зафиксировано.