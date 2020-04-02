"Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы", — сказал Путин в телеобращении.

Он отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента подняла вопрос о продлении мер "социального дистанцирования", которые пока действуют в РФ с начала недели.

"Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", — сказала Голикова на совещании у президента.

О необходимости этого говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, поясняя, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, в связи с чем и режим дистанцирования должен соблюдаться не менее данного периода.

Указом президента в целях борьбы с коронавирусом 28 марта — 5 апреля объявлены нерабочей неделей, гражданам рекомендовано покидать жилье только в случаях крайней необходимости.