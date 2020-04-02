«Продолжает усугубляться ситуация в отраслях туристической сферы. С 22 по 29 марта расходы на отели в России упали на 47,5%, или почти вдвое к уровню 2019 г., на авиабилеты — на 83%. В турагентствах падение продаж составляет более 90%», — говорится в исследовании.

При этом аналитики «СберДанных» полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований.

В целом за март расходы на услуги отелей снизились в России на 16%, авиабилеты – 45,4%, услуги турагентств – на 68,5%. Товары в магазинах Duty free покупали на 40% меньше (за последнюю неделю месяца расходы в них упали почти на 82%).

Также на последней неделе марта резко снизились расходы, связанные с любыми поездками. Траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20–50% ниже, чем в прошлом году. На 78% снизились траты в категории «развлечения», на кафе и рестораны клиенты Сбербанка потратили на 42,6% меньше, чем год назад. Траты на одежду и обувь упали на 51%.

За тот же период наиболее заметно выросли покупки телекоммуникационного оборудования (плюс 67,2%), лекарств (плюс 37,8%), алкоголя (плюс 31,8%), товаров для строительства и ремонта (28%), товаров для животных (27,5), продовольствия и бытовой техники (прирост в обеих категориях – 16,3%).