"Сегодня порядка 11 тысяч компаний, приостановивших свою работу для самоизоляции, арендуют недвижимость у города. Всем им мы даем возможность не оплачивать аренду до конца июня, что должно значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период", — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он добавил, что отмена платежей по аренде городских помещений и земельных участков будет производиться с первого числа месяца приостановки работы компаний и действовать до 1 июля 2020 года.

В рамках принятых мер поддержки экономики столицы право освобождения от арендной платы за городскую недвижимость предоставлено компаниям в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, гостиницам, туристическим компаниям, представителям общепита, торговли и бытовых услуг.

Заявки можно будет подать в электронном виде с помощь сервиса "Электронная приемная" на портале mos.ru и по почте в адрес департамента. После рассмотрения обращения с арендаторами заключат дополнительные соглашения.