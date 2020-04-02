Он добавил, что отмена платежей по аренде городских помещений и земельных участков будет производиться с первого числа месяца приостановки работы компаний и действовать до 1 июля 2020 года.
В рамках принятых мер поддержки экономики столицы право освобождения от арендной платы за городскую недвижимость предоставлено компаниям в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, гостиницам, туристическим компаниям, представителям общепита, торговли и бытовых услуг.
Заявки можно будет подать в электронном виде с помощь сервиса "Электронная приемная" на портале mos.ru и по почте в адрес департамента. После рассмотрения обращения с арендаторами заключат дополнительные соглашения.