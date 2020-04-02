В четверг в 19.00 хранитель венецианской живописи и директор Центра "Эрмитаж-Италия" с российской стороны Ирина Артемьева расскажет о Венеции в Северной Венеции. Речь пойдет о венецианской ведуте — своеобразном жанре городского пейзажа, особенно популярного в XVIII столетии.

Зрителей познакомят с творчеством Карлеварисе, Каналетто, Мариески, Гварди, Беллотто. Это уже вторая экскурсия на итальянском языке, первая, по парадным залам музея, состоялась 26 марта.

В этот же день продолжится знакомство с эрмитажным собранием костюма. Хранитель коллекции Нина Тарасова покажет "Платья высочайшего выхода" — церемониальные костюмы русского императорского двора от ливреи придворного служителя до роскошных платьев российских императриц.

"Насладиться деталями драгоценной вышивки можно будет во время онлайн-экскурсии по хранению Отдела истории русской культуры в Фондохранилище Эрмитажа в "Старой Деревне", — говорится в сообщении.

В 16.00 о парадной анфиладе Зимнего дворца расскажет сотрудник Научно-просветительского отдела Эрмитажа Елена Назариан.