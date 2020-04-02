Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В минувшую среду этот закон был принят на внеочередном заседании Мосгордумы.

Согласно принятому документу, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. Такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".