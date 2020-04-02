"График эвакуационных рейсов сформирован и утвержден: U6-3614 Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля, U6-3616 Ченнай — Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа — Екатеринбург 6 апреля, U6-3612 Калькутта — Екатеринбург 8 апреля", — говорится в сообщении.

Вместе с Росавиацией авиакомпания провела совместную работу с МИД России и посольством РФ в Дели для получения разрешений на полеты.

Пассажиры из списка консульства, имеющие билеты на регулярные рейсы "Уральских авиалиний" и билеты "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) из Индии в Россию, смогут их переоформить на вывозные рейсы. Остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро за билет.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" в ближайшее время могут начать вывоз россиян из индийских провинций и курортов. В "Росавиации" "Интерфаксу" заявляли, что авиакомпании предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта.

Рассматривается также вывоз россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).