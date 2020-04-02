Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение об ответственности за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Также их ознакомили с предписанием Главного государственного санитарного врача по городу с требованием о самоизоляции на предстоящие 14 дней. Они должны оставаться дома и предупредить поликлинику по месту жительства о том, что они прибыли из-за границы, следует из пресс-релиза.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеокоментарии, распространенном пресс-службой, самолет прибыл в город "неожиданно" для городских властей.
"Сегодня в Санкт-Петербург неожиданно для нас прибыл самолет из Катара. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по Санкт-Петербургу мы предприняли следующие меры. За 11 жителями Ленинградской области прислали автобус, жителей Петербурга транспорт развез по домам. Иногородние жители направлены в обсерватор", — сказал губернатор, напомнив, об ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Обсерватор в Репино рассчитан на 500 человек. В настоящее время там находятся жители города, нарушившие режим самоизоляции.