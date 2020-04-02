"В четверг в Пулково из Дохи (Катар) прибыл самолёт, на борту которого находились 128 граждан РФ. По данным Роспотребнадзора, в их числе 61 петербуржец, 11 жителей Ленинградской области, 56 человек из других городов. Они не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире", — говорится в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение об ответственности за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Также их ознакомили с предписанием Главного государственного санитарного врача по городу с требованием о самоизоляции на предстоящие 14 дней. Они должны оставаться дома и предупредить поликлинику по месту жительства о том, что они прибыли из-за границы, следует из пресс-релиза.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеокоментарии, распространенном пресс-службой, самолет прибыл в город "неожиданно" для городских властей.

"Сегодня в Санкт-Петербург неожиданно для нас прибыл самолет из Катара. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по Санкт-Петербургу мы предприняли следующие меры. За 11 жителями Ленинградской области прислали автобус, жителей Петербурга транспорт развез по домам. Иногородние жители направлены в обсерватор", — сказал губернатор, напомнив, об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Обсерватор в Репино рассчитан на 500 человек. В настоящее время там находятся жители города, нарушившие режим самоизоляции.