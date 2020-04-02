"По последним данным, ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране", — сказал директор отделения борьбы с эпидемиологическими заболевания Национального центра по борьбе с эпидемиями Пак Мён Су.

По его словам, такой результат достигнут благодаря предпринятым властями мерам, в том числе превентивного характера. В частности, он сообщил о проверке и помещении на карантин всех лиц, въезжавших в КНДР из других стран, а также — о полной дезинфекции товаров, закрытии границ и прекращении воздушного и морского сообщения.

Ранее сообщалось, что власти КНДР, спустя два месяца после введения ограничительных мер, разрешили всем иностранным гражданам, проживающим в стране, посещать магазины, рестораны и предприятия бытового обслуживания.

"2 апреля посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль", — говорится в сообщении посольства России в КНДР.

При этом отмечается, что власти настоятельно просят вплоть до отмены государственной чрезвычайной противоэпидемической системы следовать правилам, действующим в каждой точке обслуживания населения, в том числе обязательно использовать медицинские маски.