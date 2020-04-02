"3 апреля планируется вывозной рейс авиакомпании "Уральские" авиалинии по маршруту Ереван-Сочи. Номер рейса SVR2762. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Посольство рекомендует всем россиянам, находящимся в Армении и желающим вернуться в РФ, воспользоваться этой возможностью вне зависимости от города их проживания.

В настоящее время другие рейсы не планируются, отметили в дипведомстве.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Армении достигло 663 человек, в стране действует режим чрезвычайного положения.