"(Приостановлена — ИФ) выдача путевок на санаторно-курортное лечение (всем льготным категориям) и выдача талонов на бесплатный проезд", — говорится в сообщении.

Также приостановлена работа полустационарных и стационарных отделений учреждений социального обслуживания и прием граждан в стационарные учреждения за исключением приема несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 45 тысяч жителей получают соцуслуги на дому.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса.