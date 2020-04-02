"Работники курорта "Усть-Качка" устроили флеш-моб, обращаются к губернатору и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но те работодатели, которые ведут себя подобным образом, я считаю, к ним надо принимать жесткие меры", — приводятся в сообщении слова Махонина.

Врио главы региона поручил трудовой инспекции вместе с правоохранительными органами проверить действия руководства "Усть-Качки" на соответствие Конституции и Трудовому кодексу РФ.

Также он призвал работодателей соблюдать законодательство в вопросах выплаты заработных плат и содержания сотрудников во время всеобщей самоизоляции.

В свою очередь на странице курорта в соцсети сообщается, что "Усть-Качка" прекратила свою работу на неопределенный срок после введения в крае ограничительных мер по COVID-19.

"Все сотрудники курорта "Усть-Качка" решили обратиться к руководству Пермского края с криком о помощи. На сегодняшний день здравница, по праву считающаяся гордостью края, находится на грани банкротства!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, из-за большого количества возвратов по путевкам курорт не может выполнить обязательства по выплате налогов, кредиторской задолженности перед поставщиками. Также "Усть-Качка" не может выплатить зарплату персоналу.

"В связи с изданием указа губернатора (о введении мероприятий профилактики COVID-19 — ИФ) проживание сотрудников стало невозможно. Мы вынуждены выезжать в экстренном порядке, несмотря на то, что части из нас ехать совершенно некуда. Поэтому около тысячи сотрудников курорта сегодня остались практически на улице без каких-либо денежных средств к существованию", — говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие не может оказать материальную поддержку сотрудникам на период карантина, отмечается в сообщении.

В связи с этим курорт просит назначить ежемесячную выплату из муниципального бюджета всем сотрудникам курорта, независимо от должности и оклада, в размере минимальной оплаты труда МРОТ- 12 тысяч 130 рублей.

Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе парковая зона — 80 гектаров.

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