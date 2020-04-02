"Мы надеемся, что туристическая деятельность возобновится во время праздника Рамадан (23 апреля – 23 мая – ИФ). Конечно, все начнется с внутреннего туризма. Есть надежда, что туристический сезон возобновится в конце мая", — цитирует Эрсоя портал.

По состоянию на 2 апреля в Турции зарегистрировано 15,7 тысяч случаев коронавируса, скончались 277 человек. Авиасообщение с иностранными государствами приостановлено.

Ранее президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи заявил в интервью Euronews, что власти Турции после окончания пандемии коронавируса откроют страну в первую очередь для российских туристов.