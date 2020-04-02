"Мы разработали и утвердили масштабную антикризисную программу, но детали сейчас раскрывать не будем. Из того, что можем сказать, — закрываем в офисе один из этажей, то есть сэкономим на электричестве, уборке, обслуживании. Кроме того, безусловно, приостановка полетов (с апреля по июнь — ИФ) сама по себе — это главная часть антикризисной программы. За крайние две недели загрузка наших рейсов скатилась до невиданных значений — 55-56%, хотя по продаже загрузка близка к 100% на месяцы вперед. То есть больше 40% клиентов в марте просто не являлись на рейсы. Поэтому мы их поддержали, сказав "давайте все останемся дома на эти два месяца", — сообщил Калмыков.

При этом сокращение персонала не входит в антикризисный план компании, отметил топ-менеджер.

"Никаких увольнений у нас не планируется, мы продолжаем серьезную работу, но удаленно. Летные экипажи сейчас направлены в оплачиваемые отпуска, они у всех накопились за годы интенсивной работы. Остальные — в режиме простоя в соответствии с Трудовым кодексом будут получать по две трети оклада. Все топ-менеджеры компании (18 человек — ИФ) добровольно решили в апреле поработать без оплаты и поддержать компанию", — сказал Калмыков. Он добавил, что в период приостановки полетов компания будет заниматься дополнительным обучением пилотов и бортпроводников, в том числе в открытом в феврале учебном центре во "Внуково".

По словам официального представителя "Победы", привлекать кредитные средства для возобновления рейсов в июне компания также не собирается.