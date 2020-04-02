"Мы также выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны. Мы ведем большую работу по возвращению их на родину. Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса", — сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

"В первую очередь, выделяемые средства пойдут оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно", — добавил премьер.

"При необходимости россиянам будут также продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", — сказал Мишустин.

Он отметил, что дал поручение МИД РФ, Минтрансу и Росавиации "составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину".