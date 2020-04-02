Авиаперевозчик более недели ведет переговоры с профсоюзом Unite union. Стороны достигли соглашения по основным вопросам, и решение может быть оглашено уже в четверг.

По информации BBC, British Airways планирует отстранить 80% членов экипажа, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса. При этом авиакомпания не намерена сокращать штат.

Решение затронет всех сотрудников авиаперевозчика в аэропортах Лондон-Сити и Гатвик, откуда British Airways полностью прекратила полеты.

Временно отстраненные сотрудники смогут получить 80% своей зарплаты, но не более 2,5 тыс. фунтов в месяц ($3,1 тыс.), в рамках программы государственной поддержки в условиях пандемии.

Как сообщал ранее The Wall Street Journal, власти Великобритании не намерены принимать общенациональную программу поддержки авиаперевозчиков. Министр финансов страны Риши Сунак уведомил авиакомпании, что они могут воспользоваться мерами поддержки, ранее объявленными для всех предприятий. К таким мерам относится госпомощь по выплате зарплат.