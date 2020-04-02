Исследование «Влияние коронавируса на швейцарский туризм» было проведено в формате онлайн-опроса 23 и 24 марта, в нем приняли участие 2 тыс. представителей турбизнеса.

«Нынешний кризис отличается от предыдущих событий, таких как вспышка атипичной пневмонии или обвал евро, которые оказали скорее локальное воздействие. Пандемия коронавируса ставит под угрозу рабочие места в туротрасли, поскольку рестораны, отели и горонолыжные курорты закрыты. Туриндустрия Швейцарии может потерять более 5,5 млрд евро в этом году, доходы снизятся на 18%», — следует из доклада.

Согласно исследованию, в настоящее время 57% опрошенных компаний закрыты на карантин, еще 21% — частично закрыты.

Только с марта по май гостиничный бизнес Швейцарии может потерять более 1,8 млрд евро, в то время как его общие доходы за год составляют примерно 9,6 млрд евро. «Эти потери почти вдвое превышают первоначальные прогнозы национального офиса по туризму Switzerland Tourism», — говорится в докладе.

Вероятность банкротства компаний на фоне распространения вируса оценивается в среднем по стране в 19%. Среди наиболее пострадавших регионов от коронавируса окажутся кантон Тичино (36%) на юге Швейцарии, кантон Во (29%), а также города Цюрих (24%) и Женева (28%), поскольку пандемия привела к резкому падению числа деловых поездок, конференций и международных встреч. Предполагается, что финансовые потери делового туризма достигнут 90% уже в апреле.

Кроме того, могут закрыться гостиницы и рестораны Швейцарии, где работают более 250 тыс. сотрудников. Годовой оборот в гостиничном и ресторанном сегменте страны составляет 26,7 млрд евро. «Например, в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии открыто всего 8% гостиниц. По мнению местных отелеьров, гостиничный бизнес на юго-востоке страны может потерять до 190 млн евро из-за коронавируса. А доходы компаний в марте и апреле снизятся почти вдвое», — говорится в докладе.

Власти Швейцарии 17 марта объявили о приостановке авиасообщения и закрытия страны на карантин из-за пандемии коронавируса. Также нельзя проводить собрания численностью более пяти человек. Отели могут работать наряду с продуктовыми магазинами, пекарнями, аптеками, банками и почтовыми отделениями.

По данным Роспотребнадзора на 2 апреля, в Швейцарии зарегистрировано 17,79 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 488 человек скончались.