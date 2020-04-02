"В течение всего марта "Победа" была сосредоточена на вывозной программе. Это значит, что, вопреки финансовой логике, мы гоняли пустые самолеты, чтобы вернуть в Россию максимально возможное количество наших клиентов. 1 апреля мы завершили программу вывозных рейсов. Только на зарубежных маршрутах мы выполнили 50 пустых перегонов. А вы представьте, что один пустой пролет в среднем обходится компании в 2,5 млн рублей", — сказал Калмыков.

"На внутренних рейсах загрузка была рекордно низкой для нас, составляя 55-56%, хотя все рейсы проданы полностью. 10 апреля мы подведем итоги первого квартала, но уже понятно, что там будет серьезный убыток", — добавил топ-менеджер.

Как сообщалось, "Победа" приостановила операционную деятельность на два месяца — с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.

"Мы просто решили сделать это первыми в России. Приостановка полетов на два месяца — это единственная разумная мера для нас в сложившихся условиях. Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается. Судя по мерам, которые предпринимает правительство, ситуация очень серьезная. Поэтому мы решили, что не будем рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажа и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране. Мы просим серьезно задуматься каждого, кто собирается сейчас без особой необходимости выйти из дома", — заявил Калмыков журналистам.

Отвечая на вопрос, может ли компания продлить период приостановки работы, он сказал: "Прогнозировать сроки этого страшного кризиса невозможно. В мире еще не было прецедентов, это уникальная ситуация в гражданской авиации. Весь мир встает, забивает во всех аэропортах своими самолетами "рулежки". И это, кстати, будет серьезный челлендж для технических служб — поддерживать стоящие самолеты в летной годности".