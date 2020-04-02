"В пятницу на Русском острове будет ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха. Бетонные ограждения будут установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева", — сообщила пресс-служба мэрии Владивостока.

Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без экстренной необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции.

Бетонные блоки уже установили в районе зоны отдыха Моргородок в пригороде Владивостока, а также в районе популярного места для прогулок — Токаревского маяка в центре города.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился установить на въезде в лес шлагбаумы и фотоловушки, а на проселочных дорогах организовать посты.

Как сообщалось, в Приморье с 31 марта постановлением правительства введен режим полной самоизоляции. Гражданам разрешается выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

В регионе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны.