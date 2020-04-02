Как пишет портал, о диагнозе Фогеля стало известно в среду после публикации финансовой отчетности Booking Holdings. Он "испытывает слабые симптомы и чувствует себя хорошо". Сейчас Фогель находится на карантине, он "не верит, что мог заразить кого-то в офисе, поскольку некоторое время уже работал из дома".

"Мне очень повезло, у нет ни одного симптома с тех пор, как была небольшая лихорадка в прошлые четверг и пятницу. Тогда я сдал тест на коронавирус, но результаты пришли только сейчас", — цитирует Фогеля Skift.

Он добавил, что большинство сотрудников Booking.com сейчас работают из дома. "Всего в компании трудятся 27 тысяч человек. Они обрабатывают около 400 тысяч заявок от клиентов ежедневно, что во много раз превышает показатели в пик сезона. Клиенты по всему миру разочарованы из-за отмены поездок, наши сотрудники пытаются им помочь", — сказал Фогель.

Гленн Фогель занял пост генерального директора американского Booking Holdings в январе 2017 года, прошлым летом он также стал гендиректором крупнейшего бренда холдинга Booking.com. В общей сложности он проработал в компании 20 лет.

В Booking Holdings Inc. входят такие популярные сервисы для поиска и бронирования отелей, авиабилетов и прокатных автомобилей, как Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo и другие.