"В России запущена информационная система учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19... Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России.

Получить информацию из системы смогут заинтересованные федеральные ведомства. На федеральном уровне информация будет обезличена, отмечают в пресс-службе. На региональном уровне будут доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам, мониторинг которых осуществляется силами дистанционных реанимационно-консультационных центров, будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья.

"Новая информационная система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению ее распространения", — отмечают в пресс-службе.