На сайте мэрии Казани сообщается, что на въездах в город установлено 14 постов, где дежурят сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии.

"(Посты) проверяют соблюдение автомобилистами правил режима самоизоляции, установленного на территории Татарстана с 30 марта для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", — уточняет мэрия.

Так, на выезде из Казани в сторону Оренбурга и въезде по этому же шоссе проверяются легковые, грузовые автомобили, микроавтобусы, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье". Сотрудники правоохранительных органов просят как водителей, так и пассажиров предъявить документы или СМС-уведомления, позволяющие им передвигаться в условиях ограничительных мер, принимаемых властями региона для сдерживания распространения COVID-19.

Многие автомобилисты после проверки съезжают с автомобильной трассы для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что два других крупных города Татарстана — Набережные Челны и Алметьевск — закрыли въезд и выезд транспорта без специальных разрешений или в экстренных случаях.