На борту обоих лайнеров, принадлежащих Holland America Line — дочерней компании Carnival Corp., находятся заболевшие коронавирусом.

Однако, как отмечает телеканал CNN, остается неясно, разрешат ли пассажирам лайнеров сойти на берег.

В свою очередь, оператор Holland America Line опубликовала сообщение, в котором говорится, что те пассажиры лайнеров, которым сотрудники Центра по контролю за заболеваниями США дадут разрешение, будут на автобусах отправлены из порта в аэропорты на чартерные рейсы.

По оценкам компании, в общей сложности около 45 гостей с симптомами должны будут остаться на борту в изоляции, пока не выздоровеют полностью.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее заявлял, что не видит причины для того, чтобы принять в своем штате лайнеры с зараженными, так как это заберет ресурсы, необходимые самим жителям Флориды.

Лайнер Zaandam вышел 7 марта из Аргентины. В конце прошлой недели власти Панамы разрешили судну со 1,8 тыс. людей на борту войти в Панамский канал, однако запретили швартовку в порту и сход пассажиров на берег. Также независимое Управление Панамского канала опубликовало заявление, в котором говорилось, что оно начало подготовку к тому, чтобы "облегчить транзит Zaandam через канал".

Часть пассажиров лайнера, у которых не было признаков заболевания, были пересажены недалеко от Панамы на другое судно — Holland America Line — Rotterdam — которое прибыло из Сан-Диего с медицинским персоналом, наборами тестов на коронавирус и продовольствием для Zaandam. Во вторник лайнеры пересекли канал.