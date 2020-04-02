Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 937 тыс. 567 человек, смертельных случаев — 47 тыс. 235.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где зафиксировано 215 тыс. 417 инфицированных и 5 тыс. 116 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 13 тыс. 155 жертв инфекции и 110 тыс. 574 больных.

В Испании подтверждено 102 тыс. 136 случаев заболевания (скончались 9 053), Германии — 73 тыс. 522 (872), Франции — 56 тыс. 989 (4 032), Великобритании — 29 тыс. 842 (2 356), Швейцарии — 17 тыс. 139 (378), Турции — 15 тыс. 679 (277), Бельгии — 13 тыс. 964 (828), Нидерландах — 13 тыс. 696 (1 175), Австрии — 10 тыс. 482 (146).

В материковом Китае, по данным газеты, зафиксировано 83 тыс. 189 случаев заболевания при 3 тыс. 312 умерших. Госкомздрав КНР по состоянию на 8:30 мск данные за минувшую среду не публиковал.

На 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) медицинские власти Китая сообщали о 3 тыс. 312 жертвах вируса и 81 тыс. 554 случаях заболевания.

В Иране насчитывается 47 тыс. 593 больных и 3 тыс. 036 скончавшихся, выздоровели свыше 15 тыс.

По данным издания, менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.