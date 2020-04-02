По данным АТОР, из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами около 150 тыс. туристов не смогли воспользоваться оплаченными турами в Россию в период до июля 2020 года. Это экскурсионные маршруты, круизы, выезды на деловые и событийные мероприятия.

«Туроператоры во всем мире сейчас принимают решения по переносу поездок на более поздние даты, что позволит исполнить обязательства и сохранить денежные средства туристов. Озабоченность российских компаний при принятии такого решения вызывает срок действия виз на въезд в Россию», — подчеркивают в АТОР.

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в ассоциации, чаще всего на въезд в нашу страну иностранцам выдаются краткосрочные визы.

«Соответственно, тысячи иностранцев, запланировавших путешествие в Россию на ближайшие 2-3 месяца, не смогут перенести туры на более поздние даты без оформления новых виз. Очевидно, что это не только потребует времени, но и существенно увеличит стоимость поездок. А для большинства туристов станет поводом аннулировать тур и отказаться от поездки в Россию», — отмечают в АТОР.

Туроператоры прогнозируют, что необходимость повторного оформления въездных виз приведет к колоссальным убыткам и гарантированно снизит турпоток на следующие несколько лет. При этом имиджу России как популярного туристического направления будет нанесен существенный урон.

АТОР напоминает, что ряд европейских стран уже заявили о продлении срока однократных краткосрочных виз для российских граждан, чтобы они смогли совершить отложенные поездки без дополнительных финансовых затрат.

В связи с этим ассоциация просит МИД и ФСБ РФ принять симметричные меры и разрешить въезд в страну иностранным гражданам по визам, которыми они не смогли воспользоваться, в течение года после завершения пандемии. Туроператоры также просят эти ведомства не отказываться от введения с 1 января 2021 года электронных туристических виз, так как это станет дополнительной мерой поддержки российского турбизнеса и позволит быстрее восстановить въездной туризм.