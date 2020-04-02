Рейс " Бангкок-Красноярск" прибыл утром 2 апреля, на борту было 196 пассажиров. В соответствии с решением Роспотребнадзора, их было решено отправить на изоляцию в профилакторий "Лесной" под Красноярском, на базе которого создан обсерватор в связи с угрозой распространения коронавируса.

С данным решением были несогласны 8 человек. Для них прошлось проводить выездное заседание суда в аэропорту.

"В отношении этих граждан и были вынесены решения о принудительной изоляции (госпитализации) на основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации А. Ю.Поповой от 30 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях пассажиры рейса опубликовали видео ситуации в аэропорту, по их данным, многие были недовольны принудительной изоляцией. На борту было много детей.

30 марта Ропотребнадзор поручил обеспечить обязательную изоляцию всех граждан, вернувшихся в Россию из-за рубежа сроком на две недели со дня прибытия в страну.