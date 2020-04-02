"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", — сказал гендиректор на пресс-конференции ВОЗ.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", — заявил Гебрейесус.

Он добавил, что "количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза" и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.

Согласно последним данным, в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели.