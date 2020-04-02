"На основании решений заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключением являются полеты, связанные с вывозом наших соотечественников на территорию РФ из иностранных государств. Вместе с тем, меры, ограничивающие или приостанавливающие внутреннее воздушное сообщение, не принимались. В настоящее время отмена рейсов авиаперевозчиков на внутренних линиях не имеет правовых оснований", — говорится в сообщении Минтранса.

Таким образом, отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета авиасообщения, считается вынужденным, и деньги за билет подлежат возврату. А отказ пассажира от перевозки, которая должна состояться после снятия запрета на рейсы за рубеж и при отсутствии факта отмены рейса перевозчиком, считается добровольным. В этом случае деньги возвращаются пассажиру согласно условиям тарифа.

"Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки в случае отмены рейса авиаперевозчиком считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату. Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки при продолжении полетов авиакомпании считается добровольным, и провозная плата подлежит возврату согласно условиям тарифа", — отмечает Минтранс, имея в виду, что тариф может быть возвратным или невозвратным.

Некоторые авиаперевозчики, по данным ведомства, ввели компенсационный механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа. Например, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает возврат полной суммы за билет бонусами на оформление будущих перелетов. Аналогичный порядок — предоставление сертификатов на перевозку — предлагает S7.